إيران تبدأ في إنتاج لقاح “سبوتنيك V” على أراضيها

2021/06/26 | 15:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم السبت، أن إيران بدأت في إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس “كورونا”، وأن أول دفعة للاختبار أصبحت جاهزة.موسكو – سبوتنيك.وجاء في بيان الصندوق الروسي: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وإحدى الشركات الدوائية الرائدة في إيران “أكتوفيركو”، عن إنتاج مجموعة اختبار للقاح “سبوتنيك V” الروسي […]

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