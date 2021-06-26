2021/06/26 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد تقرير بأن أكثر من 70% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة لشبونة هي من سلالة “دلتا” الأشد عدوى، وأن الفيروس انتقل إلى مدن برتغالية أخرى، ما تسبب في ارتفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من لشبونة لباقي البرتغال..



انتشار سريع لسلالة “دلتا” المركز الخبري الوطني.

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