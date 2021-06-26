2021/06/26 | 16:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 26 يونيو 2021 | 03:58 مساءً

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نواب يعطلون جلسات البرلمان لمنع حل المجلس قبل الانتخابات

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، عن هدف خطير تعمل عليه بعض القوى السياسية وبعض النواب من كتل سياسية مختلفة، من خلال تعطيل جلسات البرلمان العراقي.



وقال خشان في تصريحات صحافية، إن "هناك هدفا خطيرا تعمل عليه بعض القوى السياسية وبعض النواب من كتل سياسية مختلفة، من خلال تعطيل عقد جلسات البرلمان، فتعطيل هذه الجلسات هو مقدمة لمنع حل مجلس النواب، من أجل اجراء انتخابات برلمانية مبكرة".



وبين انه "لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة، الا بعد حل البرلمان العراقي نفسه، وهذا الأمر لا يمكن الا من خلال تصويت اعضاء مجلس النواب وفق جلسة بكامل النصاب، لكن تعطيل الجلسات حالية، وهو مشروع لتعطيل عقد جلسة حل مجلس النواب، فهناك الكثير من لا يريد الانتخابات المبكرة، ويريد بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، من أجل المصلحة الشخصية والحزبية".

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