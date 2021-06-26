وزارة النفط: ’البنزين المحسن’ متوفر في بغداد والمحافظات بسعر 650 ديناراً

2021/06/26 | 16:03 - المصدر: وكالة ناس

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خلال جولة ميدانية لمحطات الوقود

وكيل وزارة النفط يؤكد توفر البنزين عال الاوكتان في محطات الوقود وبسعر " ٦٥٠ دينار" للتر الواحد

شهدت محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات انسيابية عالية بتجهيز وقود البنزين بنوعيه "عال الاوكتان" و"المحسن"، لاصحاب المركبات من المنافذ التوزيعية.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس اثناء جولة ميدانية زار خلالها عدد من محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة ان محطات تعبئة الوقود تقوم بتجهيز اصحاب المركبات بوقود البنزين عال الاوكتان والمحسن على مدار اليوم .واضاف وكيل الوزارة ان شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتوفير وضخ وقود البنزين "عال الاوكتان" المستورد الى جميع المنافذ التوزيعية ، بسعر ٦٥٠ دينار للتر الواحد والبنزين المنتج في المصافي العراقية بسعر ٤٥٠ دينار للتر .وان الشركة تسخر كافة امكاناتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات الصحية وارتفاع درجات الحرارة ، وان جميع منافذ التجهيز تعمل بطاقاتها الخزنية والتجهيزية الكاملة وبدوام ٢٤ ساعة يوميا لتامين احتياج المواطنين و المركبات من الوقود .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان منافذ التجهيز واستنادا الى التوجيهات الصادرة من المسؤولين بالوزارة فقد تقرر ان يكون عملها على مدار الساعة وان جميع محطات تعبئة الوقود تشهد انسيابية عالية والتاكيد على توفر الوقود بكمياته المقرره لمنافذ التجهيز، وخلال زيارتنا الميدانية برفقة السيد الوكيل وبرفقة بعض وسائل الاعلام اطلعنا ميدانيا على اليات التجهيز وشهدنا وجود انسيابية عالية في عمليات التزود بالوقود.وقال مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر ان محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة تعمل بكامل طاقاتها دون توقف وان البنزين بنوعيه عال الاوكتان والمحسن يتم تجهيزه لاصحاب المركبات ، ونعمل على تجاوز جميع التحديات .وخلال إجراء مشاهدة ميدانية واستطلاع اراء عدد من المواطنين اثناء تزود مركباتهم بالوقود اكدوا انسيابية عمليات التجهيز دون تأخير مع النفي بوجود طوابير من السيارات في المحطات .

وزارة النفطالمكتب الاعلامي٢٦ حزيران ٢٠٢١

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