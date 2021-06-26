2021/06/26 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الهجوم الذي تعرضت اليه مناطق في أطراف محافظة أربيل فجر اليوم.

البيان أكد ان هجوما بثلاث طائرات مسيرة استهدف بالساعة الواحدة وخمسين دقيقة فجر اليوم السبت مناطق بالقرب من أربيل، حيث سقطت وانفجرت اثنتان من الطائرات المسيرة على منزل مواطن في قرية براغ محدثة اضرارا مادية ومن دون ان توقع خسائر في الأرواح، في حين سقطت الطائرة المسيرة الثالثة في منطقة خالية قرب جبل تارين، مشيرة الى وجود شعارات مكتوبة باللغة العربية على جناح الطائرة غير المنفجرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بقايا الطائرات المسيرة التي استهدفت القنصلية الامريكية في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بقايا الطائرات المسيرة التي استهدفت القنصلية الامريكية في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).