2021/06/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تصدر توضيحاً بشأن سعر البنزين "المحسن"

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