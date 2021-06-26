الحشد يتحدث عن زجه بقضايا مضللة تتعلق بالاستعراض الذي حضره الكاظمي

2021/06/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتحدثت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن زجها بقضايا مضللة تتعلق بالاستعراض الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تداولت بعض وسائل الإعلام صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة بالادعاء بانها شاركت في الاستعراض الذي اقامه الحشد الشعبي اليوم".

وأضاف: "وفي الوقت الذي ننفي فيه صحة هذه الصور، نؤكد ان زج مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة وعدد كبير من القيادات الأمنية في البلد هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة".

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