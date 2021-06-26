2021/06/26 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن تفاصيل إعتداء طائرات مسيرة على مجمع سكني في أربيل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “3 طائرات درون سقطت على منزل بقرية براغ في أربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة على جبل تارين بمنطقة جرداء مفتوحة”.وأضاف، انه “في الساعة الواحدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تكشف عن تفاصيل إعتداء طائرات مسيرة على أربيل first appeared on النور نيوز.

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