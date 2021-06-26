الإعلام الحكومي: تنسيق مشترك لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

2021/06/26 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت خلية الإعلام الحكومي، توحيد وتنسيق الجهد الحكومي لمساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تعمل على تنسيق الجهد الحكومي؛ لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، …

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