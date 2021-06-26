ضبط 4 إرساليات مخالفة في المنطقة الشمالية

2021/06/26 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، ضبط 4 إرساليات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 إرساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.وأشار …

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