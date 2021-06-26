2021/06/26 | 16:05 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، ضبط 4 إرساليات مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 إرساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.
وأشار …
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وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 إرساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.
وأشار …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 4 إرساليات مخالفة في المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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