التعليم العالي تقرر السماح للمشمولين بقانون اسس تعادل الشهادات التقديم للدراسات العليـا

2021/06/26 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ابلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بايقاف اعلان نتائج المتقدمين المرشحين على الدراسات العليا والسماح للمشمولين بقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التقديم للتنافس على مقاعد الدراسات العليا للسنة 2021-2022 ، واعلان توقيتات جديدة للمتقدمين على الدراسات العليا./انتهى5

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