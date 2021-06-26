الاستخبارات الأميركية لم تصل إلى خلاصات قاطعة حول وجود كائنات فضائية

2021/06/26 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة عن الشاشة في 28 نيسان/أبريل 2020 وزعتها وزارة الدفاع الأميركية لشريط فيديو يظهر جسماً طائراً غامضاً © وزارة الدفاع الأميركية/ا ف ب/ارشيف Handout واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الاستخبارات الأميركية الجمعة في تقرير طال انتظاره أنه لا يتوافر دليل على وجود كائنات فضائية، مع الإقرار بأن عشرات الظواهر التي شاهدها […]

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