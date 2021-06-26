توافق جديد في العلاقات بين مصر وقطر

2021/06/26 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت لجنة المتابعة القطرية المصرية التي عقدت اجتماعها الخامس، السبت، إلى توافق بشأن الملفات المعروضة عليها من قبل اللجنة القانونية.

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