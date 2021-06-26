2021/06/26 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رد مبارك الهاجري زوج النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، على سؤال لبرنامج “جاني الكلام”: “ايش نفهم من هذه الصور كلها بوس وقبلات ما في خصوصية؟” في إشارة الى فيديوهات جمعت الهاجري والشامسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوج أحلام يعلّق على صور القبلات مع زوجته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوج أحلام يعلّق على صور القبلات مع زوجته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوج أحلام يعلّق على صور القبلات مع زوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).