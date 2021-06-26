بأعداد كبيرة.. احتواء بورة جديدة لـ

2021/06/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري، السبت، عن احتواء بؤرة جديدة لانفلونزا الطيور داخل المحافظة.

وقال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان"تم اكتشاف بؤرة جديدة للاصابة بانفلونزا الطيور في حقل صغير قرب منطقة الحويش (25كم شمال غرب بعقوبة) قبل يومين وتم ابلاغ المحافظ واتخاذ اجراءات عاجلة وفق التعليمات الرسمية بابادة الحقل المصاب بالكامل والذي يضم اكثر من 4 الاف دجاجة بياض".واضاف الشمري،ان" كل الاجراءات الوقائية تم اتخاذها في محيط الحقل المصاب من خلال طمر الدجاج المصاب واغلاقه مؤكدا بان الوضع تحت السيطرة ولم تسجل اي اصابات جديدة وجميع المفارز البيطري في المدن والقصبات تتابع ملف الحقول عن كثب لرصد اي حالات اشتباه والتعامل معها وفق الخطة المرسومة".وكانت ديالى شهدت في الاشهر الماضية تسجيل عدة حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور وابادة الالاف من الدجاج في وضع احترازي لمنع انتقال الاصابة.

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