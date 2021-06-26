وكيل وزارة النفط يؤكد توفر البنزين عال الاوكتان في محطات الوقود بسعر

2021/06/26 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، توفر البنزين عال الاوكتان في محطات الوقود بسعر " ٦٥٠ دينارا" للتر الواحد.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع خلال جولة ميدانية زار خلالها عددا من محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة:" ان محطات تعبئة الوقود تقوم بتجهيز اصحاب المركبات بوقود البنزين عال الاوكتان والمحسن على مدار اليوم".وأضاف وكيل الوزارة ان شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتوفير وضخ وقود البنزين "عال الاوكتان" المستورد الى جميع المنافذ التوزيعية ، بسعر ٦٥٠ دينارا للتر الواحد والبنزين المنتج في المصافي العراقية بسعر ٤٥٠ دينارا للتر.مبينا ان الشركة تسخر كافة امكاناتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات الصحية وارتفاع درجات الحرارة ، وان جميع منافذ التجهيز تعمل بطاقاتها الخزنية والتجهيزية الكاملة وبدوام ٢٤ ساعة يوميا لتامين احتياج المواطنين و المركبات من الوقود".من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان منافذ التجهيز واستنادا الى التوجيهات الصادرة من المسؤولين بالوزارة قررت ان يكون عملها على مدار الساعة و.على صعيد متصل قال مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر ان محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة تعمل بكامل طاقاتها دون توقف وان البنزين بنوعيه عال الاوكتان والمحسن يتم تجهيزه لاصحاب المركبات ، ونعمل على تجاوز جميع التحديات ../انتهى7

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