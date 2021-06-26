2021/06/26 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة النفط، السبت، توفر البنزين المحسن في محطات الوقود وبسعره المحدد البالغ 650 ديناراً للتر الواحد.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات، شهدت انسيابية عالية بتجهيز وقود البنزين بنوعيه (عالي الاوكتان) و(المحسن)، لأصحاب المركبات من المنافذ التوزيعية".

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، اثناء جولة ميدانية زار خلالها عددا من محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب البيان، إن "محطات تعبئة الوقود تقوم بتجهيز اصحاب المركبات بوقود البنزين عالي الاوكتان والمحسن على مدار اليوم".

وأضاف يونس، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتوفير وضخ وقود البنزين "عالي الاوكتان" المستورد الى جميع المنافذ التوزيعية، بسعر 650 ديناراً للتر الواحد والبنزين المنتج في المصافي العراقية بسعر 450 ديناراً للتر".

ولفت إلى أن "الشركة تسخر كافة امكاناتها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين رغم التحديات الصحية وارتفاع درجات الحرارة، وأن جميع منافذ التجهيز تعمل بطاقاتها الخزنية والتجهيزية الكاملة وبدوام 24 ساعة يومياً لتأمين احتياج المواطنين والمركبات من الوقود".

من جهته، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، إنه "منافذ التجهيز واستنادا الى التوجيهات الصادرة من المسؤولين بالوزارة، فقد تقرر أن يكون عملها على مدار الساعة وأن جميع محطات تعبئة الوقود تشهد انسيابية عالية والتأكيد على توفر الوقود بكمياته المقررة لمنافذ التجهيز".

وتابع طالب: "وخلال زيارتنا الميدانية برفقة الوكيل وبرفقة بعض وسائل الاعلام اطلعنا ميدانيا على آليات التجهيز وشهدنا وجود انسيابية عالية في عمليات التزود بالوقود".

بدوره، قال مدير هيئة توزيع بغداد، محمد شبر، إن "محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة تعمل بكامل طاقاتها دون توقف وأن البنزين بنوعيه عالي الاوكتان والمحسن يتم تجهيزه لاصحاب المركبات، ونعمل على تجاوز جميع التحديات" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن توفر البنزين المحسن بسعر 650 ديناراً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن توفر البنزين المحسن بسعر 650 ديناراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).