عطل غريب في الطائرة يؤخر المنتخب التشيكي عن تدريباته قبل مواجهة هولندا

2021/06/26 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس أوروبا: تشيكيا تتخلف عن التمارين في بودابست جراء عطل غريب في الطائرة

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