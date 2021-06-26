للمرة الثانية.. خروج قطار يحمل شحنة نفط خام عن مساره في سامراء

2021/06/26 | 16:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعرض قطار يحمل شحنة من النفط الخام، السبت، إلى حادثة جديدة غرب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال شهود عيان لـ "الترا عراق"، 26 حزيران/يونيو، إنّ "القطار خرج عن مساره قرب منطقة قصر العاشق".

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والحكومة تفتح تحقيقًا

وأوضحوا، أنّ "4 من عربات القطار انقلت بعيدًا عن السكة الحديد".

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل إصابات نتيجة الحادثة.

فيما قال مصدر أمني لـ "الترا عراق"، إنّ "الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة".

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