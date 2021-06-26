مراكز الإيواء وتطويرها في جلسة حوارية

2021/06/26 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني المؤسسات التي تعنى بحماية النساء في اقليم كردستان بعض المعوقات الفنية والادارية والامنية حيث تم بحث تلك المشاكل في جلسة حوارية أقيمت في فندق تايتنك في مدينة السليمانية.

وفي هذا الصدد تحدث هيوا رحمن المستشار القانوني في دائرة الرعاية الاجتماعية في مدينة السليمانية لـ PUKmedia: ان " جلسة عمل أقامتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحل والمعوقات المشاكل الموجودة في مركز الإيواء في مدينة السليمانية للعنف الاسري "الشلتر" بمشاركة عدد من الباحثين والناشطين والقضاة ومدعي العام ومسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة "يو ان اف بي اي" وكيفية حل المشاكل الإدارية والفنية في مساكن الايواء النساء وحمايتهم واصلاحها في اقليم كوردستان , حيث يوجد 35 حالة في أقسام الإيواء في مدينة السليمانية ."

من جانبها تحدثت الدكتورة بسمة حبيب المشاركة في جلسة العمل لـ PUKmedia: " اليوم نحتاج الى تطوير مساكن إيواء النساء المعنفات وتقديم ما يلزم لحمايتهم وبقائهم آمنين بعيدا عن العنف في ظل وجود مشاكل ومعوقات فنية وادارية في تلك المساكن ."

PUKmedia عدنان الجاف / السليمانية

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