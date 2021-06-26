الاتحاد الوطني والتغيير: الانتخابات المقبلة مصيرية لاجراء الاصلاحات

2021/06/26 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وعمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير، مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عددا من الملفات في اقليم كوردستان والعراق.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس المشترك للاتحاد الوطني والمنسق العام لحركة التغيير الى رئيس الجمهورية بمقر اقامته في منطقة ميركه بان في السليمانية اليوم السبت، حيث عقد اللقاء بحضور اعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني واعضاء غرف حركة التغيير.

وفي اللقاء تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول الاوضاع العامة في العراق واقليم كوردستان ومسألة الانتخابات المقبلة، وتوافق الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود من اجل التغلب على التحديات لتأمين أمن واستقرار المواطنين.

وجدد لاهور شيخ جنكي خلال اللقاء أهمية ومصيرية الانتخابات المقبلة كمطلب جماهيري لاجراء الاصلاحات وتصحيح مسار الظروف والاوضاع غير المرغوب فيها التي تواجه البلاد، معتبرا تشكيل تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، خطوة مهمة من اجل استقرار ووحدة الصف والخطاب الكوردي في بغداد.

واكد الرئيس المشترك تمثل الاتحاد الوطني للدور المحفز لجميع الاطراف الكوردستانية للتجمع تحت مظلة هذا التحالف بعد الانتخابات، لاعتقدنا اننا معاً اقوى ونتمكن سوية في بغداد بالدفاع عن الحقوق المشروعة والدستورية لشعبنا.

PUKmedia / خاص

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