2021/06/26 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قتل 3 أشخاص بينهم طفلة وجُرح آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوة انفجرت بسيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى بانفجار عبوة في ريف حلب المركز الخبري الوطني.

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