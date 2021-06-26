الصحة النيابية تؤكد دخول العراق بالموجة الثالثة من كورونا

2021/06/26 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم السبت، ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة كورونا، مشيرا الى انه لا حماية من هذا الوباء الا بالالتزام بالتعليمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة.

وقال الموسوي في بيان صحفي، ان “جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايرس بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات”.

واضاف الموسوي، ان “هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح، بمعنى انك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح”، لافتا الى انه “لا حماية من هذا الوباء الا بالالتزام بالتعليمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة”.

واوضح “لن يكون المتغير ( دلتا ) هو الاخير، لن يتوقف الوباء فجاة او يتحول الى سلالة ( لقاحية ) كما يشيع البعض، وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت، وبدون اللقاح انت ( عاري ) امام أسوء متغير عرفتة مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم “.

ودعا الموسوي الجميع الى “المسارعة باخذ اللقاح فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى”.

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