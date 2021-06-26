ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال

2021/06/26 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت شرطة الحدود في مدينة باساو غربي ألمانيا اليوم السبت القبض على امرأة تبين أنها صدر بحقها 148 أمر اعتقال.وأوضحت الشرطة أن المرأة كانت تقود سيارة لا يوجد لها أوراق غطاء تأميني واكتشفت الشرطة أثناء فحص البيانات أوامر الاعتقال بحقها بسبب عدم دفع مخالفات مرورية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 آلاف يورو.

وفي سياق متصل، اتضح للشرطة أن زوجها الجالس إلى جوارها في السيارة صادر بحقه أمر اعتقال بسبب عدم دفع غرامة بقيمة 1800 يورو بسبب الاحتيال، وذكرت الشرطة أن المرأة ستقبع في سجن ريجنسبورج لمدة 188 يوما فيما سيقبع زوجها 100 يوم في سجن باساو.

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