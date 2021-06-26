2021/06/26 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت اللجنة الامنية العليا في محافظة نينوى، اليوم السبت، توجيهات بشأن حمل السلاح في المحافظة.وقال رئيس اللجنة محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “إلى كافة الأجهزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات في نينوى بشأن ظاهرة حمل السلاح المركز الخبري الوطني.

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