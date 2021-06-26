م 3 / ف 15 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 837 - أحمد صبحى منصور

2021/06/26 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 837تابع شهر جمادى الآخرة تنقلات في وظائف أكابر المجرمين ( وفي ثاني عشره‏:‏ رسم بإعادة أبي السعادات جلال الدين محمد بن أبي البركات ابن أبي السعود بن زهيرة إلى قضاء الشافعية بمكة ،عوضاً عن جمال الدين محمد بن علي بن الشيبي بعد موته‏.



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قاض فاسد تعرض للعزل واعادته للمنصب .



المماليك الجلبان في ......





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