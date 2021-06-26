انتشار امني كثيف في شوارع العاصمة استعدادا لعقد القمة الثلاثية

2021/06/26 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت شوارع العاصمة بغداد انتشارا امنيا واسعا استعدادا لانعقاد قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر.

وتستعد بغداد لاحتضان قمة ثلاثية يوم غد الاحد تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة التعاون الأمني والسياسي وعددا من القضايا الإقليمية وتفعيل سبل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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