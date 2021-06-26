عصائب أهل الحق ترد على وصف استعراض الحشد بـ'الايراني والمهين'

2021/06/26 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، سعد السعدي، السبت، ان استعراض الحشد الشعبي عراقي بامتياز، وشارك فيه كل المكونات، وذلك بعد ان وصف رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الاستعراض بـ"الايراني والمهين للعراق وشعبه".

وذكر السعدي في تصريح لـNRT اليوم، (26 حزيران 2021)، ان "استعراض الحشد اليوم، هو استعراض عراقي بامتياز، استعراض بقوة عسكرية رسمية للدولة جاهدت وقاتلت وحققت الانتصار على داعش".

وأضاف، ان "استعراض الحشد ضمن في طياته كل مكونات العراق، وحضر الاستعراض كل قادة العراق الرسميين، ان هذا الاستعراض لكل ابناء العراق".

وأوضح، ان "الاستعراض يحمل رسالة مفادها، اولا بان ابناء الحشد كما عهدتموهم هم ابناء العراق الاصلاء وسيبقون صمام امان لهذا البلد جنبا لجنب مع القوات المسلحة".

وتابع السعدي، ان "الرسالة الثانية للخارج، لكل المشككين بوطنية هذا الحشد ان هؤلاء هم الاصلاء في العراق، ورسالتنا للاحتلال الاميركي ان يرحلوا من العراق ويحترموا السيادة، فلا حاجة لنا بكم، فالحشد موجود والجيش موجود والقوة المقتدرة على ارض العراق موجودة، وقادرة على تحقيق الامان وحفظ السيادة".

وأكمل ان "استعراض الحشد هو استعراض لكل العراقيين، وهو عزة ومفخرة وشرف لكل العراقيين، ان هذا الحشد حقق انتصارات كبيرة في الوقت الذي هرب الكثير من هؤلاء المشكيين والمتربصين بالحشد وتركوا محافظاتهم واهاليهم، ووقف ابناء الحشد ليدافعوا عن العراق وارضه ومقدساته".

واختتم بالقول ان "هذا اليوم تاريخي لكل العراقيين، وعلى الشعب ان يفتخروا بهذا اليوم الكبير، وسيبقى الحشد صمام الامان للعراقيين ولو كره هؤلاء المرجفون والمشككون".

وفي أمس الجمعة، وصف رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، استعراض الحشد الشعبي المرتقب، بـ"الايراني والمهين للعراق وشعبه".

وقال الشيخ علي في تغريدة له على "تويتر"، ان "الاستعراض هو استعراض إيراني لقواتهم في قاعدة أشرف، نكاية بصدام ونظامه وبمعارضيهم مجاهدي خلق، وبالشعب العراقي الذي قاتلهم لثماني سنوات، وبالدول العربية التي وقفت مع صدام"، مضيفا إنه "استعراض إيراني مهين للعراق وشعبه الحر".

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، انطلقت في محافظة ديالى، فعاليات الاستعراض العسكري للحشد الشعبي.

وشارك في العرض العسكري الذي أقيم في معسكر "أبو منتظر المحمداوي" شمالي ديالى، أكثر من 20 ألف من عناصر الحشد، فيما عرضت أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات.

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