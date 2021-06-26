مصدر يكشف سبب استعراض الحشد في ديالى دون بغداد

2021/06/26 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، جرت فعاليات الاستعراض العسكري، صباح السبت، في معسكر أشرف شمالي محافظة ديالى، وذلك بـ"رعاية وحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 إثر إصدار السيستاني "فتوى الجهاد الكفائي" التي حث فيها العراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق.

وحضر الكاظمي، فضلا عن قادة في وزارة الدفاع وقيادات أخرى في الحشد منها رئيس أركانه، أبو فدك المحمداوي، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، هذا العرض في معسكر أشرف، والذي شارك فيه أكثر من 20 ألف مقاتل، بحسب وسائل إعلام تابعة للحشد.

🔻#عاجلبرعاية و بحضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد #مصطفى_الكاظميتنطلق فعاليات #الاستعراض_العسكري للحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى#العراق #الحشد_الشعبي ✌🏻🇮🇶 pic.twitter.com/5Lhr6skHG5

— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) June 26, 2021

وقال الكاظمي، عبر حسابه في موقع "تويتر": "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي".

وأضاف رئيس الوزراء "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا (..)".

حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي..



نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا.نعم للعراق..



نعم للعراق القادر المقتدر.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 26, 2021

وفي وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن تأجيل العرض ونقله من بغداد إلى ديالى، "بسبب اعتراض الكاظمي على إقامته في العاصمة"، ينفي المتحدث عن اعلام الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، "هذا الكلام جملة وتفصيلا، ويقول: "ساحات بغداد لا تتسع لحجم الاستعراض".

وأوضح الساعدي أن "الاستعراض مقرر إقامته في المعسكر، وهو موقع عسكري كبير تابع للهيئة، حيث يمكن استيعاب العدد الكبير للقوات المشاركة في الاستعراض، والآليات"، مشيرا إلى أنه لم ينظم في العاصمة لـ"تفادي الإرباك".

ومن ثم استدرك قائلا "ولنحافظ على خصوصية بغداد المدنية".

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة من بغداد، "، أن "الاستعراض كان مخططا من البداية إجراؤه في معسكر أشرف، وذلك لأسباب تقنية ترتبط بحضور الكثير من الوحدات العسكرية وإجراء تدريباتها هناك".

وعن تزامن الاستعراض مع ملف اعتقال قاسم مصلح، قائد هيئة العمليات في الأنبار، وإطلاق سراحه لاحقا، يقول الساعدي "حادثة قاسم مصلح عرضية وطبيعية، وقد انتهت بشكل قانوني وبإشراف العمليات المشتركة"، لافتا إلى أنه "تم التخطيط والتنظيم للاستعراض منذ أشهر".

وكانت قوة عراقية اعتقلت مصلح من منطقة الدورة ببغداد، مايو الماضي، وذلك على خلفية اتهامات بقتل متظاهرين في كربلاء، حيث وجهت له تهم تتعلق بالإرهاب، بناء على مذكرة قضائية صدرت بحقه.

وفي 9 يونيو تم إطلاق سراح مصلح، وقال حينها مجلس القضاء الأعلى إن "الإفراج (..) عن مصلح، جاء لعدم وجود أي دليل يثبت تورطه" بقضية مقتل الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني.

وفي هذا الخصوص يشدد المتحدث باسم الهيئة على أن "البعض يريد إحداث فجوة بين الحشد والحكومة، ولكن حضور الكاظمي أكد عدم وجود مشاكل معنا"، معتبرا أن "المباركة من الكاظمي واضحة بحضوره، ونحن أبناء الدولة ومثلنا مثل بقية القوات المسلحة".

من جهتها، وضعت المصادر المطلعة ما وصفته بـ"تحسن العلاقة"، بين الحكومة والحشد، نتيجة "فرض قواعد عمل مشددة على إدارة الحشد عقب أحداث الخضراء الأخيرة".

ومنذ إلقاء القبض على مصلح، عاشت بغداد، على وقع توترات بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، إذ احتشدت جموع كبيرة من هيئة الحشد، أمام بوابات المنطقة الخضراء، بهدف الضغط لإطلاق سراحه.

وقال الكاظمي آنذاك "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تعاملنا معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".

وبالعودة إلى الاستعراض العسكري في ديالى، كان لافتا تأكيد رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، أن "الحشد ذراع الدولة ويعمل تحت إمرة القيادة المشتركة ولا يمكن فصله عن بقية الأجهزة الأمنية".

وكشف الفياض أن "هناك موافقات مبدئية من قبل الكاظمي على تخصيص مركبات عسكرية خاصة وتحمل أسماء الحشد، فضلا عن توحيد رواتب قوات الهيئة ومخصصاتهم أسوة ببقية صفوف الجيش العراقي".

وهنا يعلق المحلل السياسي، مقداد الحميدان، "بأن هناك تطورات في العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، معتبرا أنها "خطوة ذكية من الكاظمي لاحتواء الأزمة التي حصلت مؤخرا في قضية مصلح".

وأضاف الحميدان "الكاظمي يحاول احتواء الحشد ضمن إدارة الدولة، فالهيئة أساسا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن الهدوء في العلاقة "مؤقت" وذلك بسبب "اقتراب موعد الانتخابات".

وفي يوليو الماضي، أعلن الكاظمي، الذي شكل حكومته بعد تظاهرات أكتوبر 2019، نيته إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالبة المتظاهرين، الذين يناشدون بالتغيير السياسي ووضع حد للفساد المستشري وسوء الخدمات في البلاد.

وتحدد الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا.

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