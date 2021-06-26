الصحة النيابية تحذر من وفيات أكبر بكورونا

2021/06/26 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جواد الموسوي:

جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايرس بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات علما ان هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته ، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح ، بمعنى انك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح . وكما بينا سابقا انه لاحماية من هذا الوباء الا بالتزام بتعلمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة لن يكون المتغير ( دلتا ) هو الاخير ، لن يتوقف الوباء فجاة او يتحول الى سلالة ( لقاحية ) كما يشيع البعض ، وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت ، بدون اللقاح انت ( عاري ) امام أسوء متغير عرفتة مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم . ارجو من الجميع التسارع باخذ اللقاح فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى

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