الصحة تسجل 4814 اصابة و4465 حالة شفاء بكورونا في عموم مناطق العراق اليوم

2021/06/26 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 4814 اصابة و4465 حالة شفاء و28 حالة وفاة ، بكورونا في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى7

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