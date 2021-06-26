بالفيديو.. تماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق داخل احد المحال التجارية في العمارة

2021/06/26 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اندلع حريق داخل احد المحال التجارية في منطقة حي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الحريق سببه تماس كهربائي ، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني قبل انتقاله للمحال المجاورة ، مشيراً الى عدم حدوث أية اضرار بشرية عدا الاضرار المادية./انتهى

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