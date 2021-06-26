مجلس الطاقة يوافق على مشروع الطاقة الشمسية في ذي قار

2021/06/26 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، السبت، موافقة مجلس الطاقة التابع إلى مجلس الوزراء على تخصيص مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة توليدية تصل إلى 500 ميكا واط.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المشروع سيعزز من إمكانيات المحافظة في إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة وان الإدارة المحلية ستدعم إنشاء المشروع بجميع إمكانيتها لتوفير البيئة المناسبة لإكمال المشروع".

يذكر أن حاجة المحافظة من الطاقة الكهربائية تتجاوز الـ 1200 ميكا واط.

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