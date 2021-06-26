«بتكوين» تهبط مجدداً إلى 30 ألف دولار

2021/06/26 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يحاول الخبراء الاستراتيجيون رسم توقعات لأداء بتكوين في الوقت الحالي، إذ تحوم العملة المشفرة حول مستوى 30 ألف دولار.

كتب فريق "جيه بي مورغان"، بينهم جوش يونغر وفيرونيكا ميخيا بوستامانتي، في مذكرة يوم أمس الجمعة، أن رسم التوقعات على المدى القريب بمثابة "تحدٍّ"، في حين أوصى ديفيد جريدر من "فاندسترات غلوبال أدفايزرز" بتقليل مخاطر التعرض للعملة المشفرة.

قال فريق "جيه بي مورغان" إن بيانات بلوكتشين تشير إلى أن مبيعات العملات المشفرة الأخيرة قد تمّت لتغطية الخسائر و"من المحتمل أنه لا يزال كثير من المراكز يحتاج إلى تسوية من خلال السوق".

تراجع سعر عملة بتكوين إلى النصف من ذروته بالقرب من 65 ألفاً في أبريل، متأثراً بالتضييقات على العملة المشفرة في الصين، وتشديد الرقابة التنظيمية في أماكن أخرى، والمخاوف من أن الخوادم التي تدعم العملة الافتراضية تستهلك كثيراً من الطاقة.

كما برز احتمال خفض التحفيز الطارئ وسط التعافي من الوباء كعقبة محتمَلة أمام معظم الاستثمارات بهدف المضاربة.

زيادة تكلفة تعدين "بتكوين"

مع ذلك أشار الخبراء الاستراتيجيون في "جيه بي مورغان" إلى الاستقرار في سوق العقود الآجلة لبتكوين كعامل إيجابي، إلى جانب إمكانية زيادة تكاليف الإنتاج، إذ تدفع الحملة الصينية إلى التوجه لتعدين بتكوين في الخارج.

يرى بعض الباحثين أن تكلفة الإنتاج الهامشية تلعب دوراً مهمّاً في أسعار بتكوين، لذا، في حين أن "سوق العملات المشفرة تظهر علامات على أنها ليست صحية بعد، يبدو أيضا أنها بدأت عملية التعافي"، كما كتب بعض الباحثين.

تراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 6% إلى 30296 دولاراً اليوم السبت بعد انخفاضها بنسبة 8% تقريباً يوم أمس الجمعة.

كما تعرضت العملات الأخرى للضغط، إذ انخفضت إيثريوم بأكثر من 5%.

يرى بعض المحللين الفنيين أن مستوى 30 ألف دولار بمثابة نقطة المقاومة لـبتكوين، حال الاستقرار دونها، وقد يفتح طريق التراجع إلى 20 ألف دولار.

أشار جريدر، كبير محللي الأصول المشفرة في " فاندسترات"، إلى أن مراكز قصيرة بحجم كبير قد تشكّل مرة أخرى في منصة "بتفينكس" للعملات المشفرة، وقال إنه في المرة الأخيرة التي كان فيها وضع مماثل، أدت الأخبار السلبية من الصين إلى خفض الأسعار.

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