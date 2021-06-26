الصحة النيابية تحذر من “دلتا” وتدعو المواطنين لاخد اللقاح

2021/06/26 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، من تسجيل الموجة الثالثة لفيروس كورونا “دلتا” ضعف عدد وفيات الموجتين السابقتين، مشددة على أن اللقاح بجرعتين وحده من سيوقف هذا “الموت”.وقال عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي في بيان، إن “جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول […]

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