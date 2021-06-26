الرئيس المشترك يبعث مساعدات عاجلة الى رياضي عتيد في كركوك

2021/06/26 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول ممثلية اللجنة الاولمبية العراقية في كركوك، اليوم السبت، عن ارسال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، مساعدات عاجلة الى الرياضي والبيشمركة العتيد (صمد ياسين احمد) وعائلته.

وتدهورت الحالة الصحية للبيشمركة العتيد للاتحاد الوطني الكوردستاني والرياضي البارز في كركوك (صمد ياسين احمد)، على اثرها قام مكتب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي بايصال مساعدات الرئيس المشترك على وجه السرعة، الى عائلته.

وفي هذا الصدد قال حربي خالد ممثل اللجنة الاولمبية العراقية في محافظة كركوك لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان المساعدات المرسلة من قبل الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي تأتي لاجراء الفحصوات الضرورية وعلاج الرياضي والبيشمركة العتيد (صمد ياسين احمد)، مشيدا بخطوة الرئيس المشترك.

واضاف: ان هذه المساعدات توضع في خانة الوفاء للرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي ومكتبه لكركوك والكركوكيين، في الوقت ذاته فأن ايصال المساعدات هذه واجب انساني كبير والذي يعرف به الرئيس المشترك للاتحاد الوطني على جميع الاصعدة وعلى مستوى اجزاء كوردستان الاربعة.

PUKmedia ترجمة

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