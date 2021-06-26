2021/06/26 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في ظل محاولات منع ومكافحة تسرب المعلومات، وجهت شركة ”أبل“ تهديدا لمسرب صيني يتتبع الجديد فيما يتعلق بمنتجاتها.ووفقا لموقع ”ذا فيرغ“، هددت الشركة عبر رسائل، مسربا يعمل تحت الاسم المستعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تهدد بمقاضاة مسربي منتجاتها قبل الإعلان عنها رسميا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تهدد بمقاضاة مسربي منتجاتها قبل الإعلان عنها رسميا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تهدد بمقاضاة مسربي منتجاتها قبل الإعلان عنها رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).