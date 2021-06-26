الصحة تسجل 4814 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/06/26 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 4814 اصابة بـ وباء كورونا و 4465 حالة شفاء اضافة الى وفاة 28 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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