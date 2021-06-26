قتلى بانفجار في سوريا

2021/06/26 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل 3 أشخاص بينهم طفلة وجُرح آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن العبوة انفجرت بسيارة من نوع “سانتافيه” قرب محطة محروقات “جين” على الطريق الرئيسي بين حلب وعفرين، وعلى المدخل الشرقي للمدينة التي تسيطر عليها تركيا وفصائل مدعومة منها.

يذكر أن المدينة شهدت في الثامن من الشهر الجاري انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في حي المحمودية وسط المدينة.

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