هجوم بثلاث طائرات مسيرة في كردستان العراق عشية عرض عسكري للحشد الشعبي

2021/06/26 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق-(أ ف ب) – استهدف هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة ليل الجمعة قرية واقعة على أطراف أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية، في هجوم جاء عشية استعراض عسكري للحشد الشعبي، وهو تحالف من فصائل موالية لإيران ومنضوية في القوات الرسمية.وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم […]

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