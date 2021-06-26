اتفاق إماراتي عراقي في مجال الطاقة النظيفة

2021/06/26 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في مدينة مصدر قرب ابوظبي في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2015 © اف ب/ارشيف كريم صاحب ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توقيع اتفاقية مع العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 غيغاواط.وقال رئيس […]

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