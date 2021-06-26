كورونا.. الصحة النيابية تحذر من المتغير 'دلتا': الأسوأ ولا يمكن ايقافه الا بهذا

2021/06/26 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، السبت، ان الزيادة في اعداد الاصابات ناتجة عن دخول العراق في الموجة الثالثة للجائحة "دلتا" الجديد، مشيرا إلى ان هذا المتغير "الأسوء" سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح.

وذكر الموسوي في بيان اليوم، (26 حزيران 2021)، ان "جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة كورونا بسبب المتغير دلتا الجديد لكورونا، والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات".

وأضاف، "علما ان هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح، بمعنىانك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح".

وتابع، "وكما بينا سابقا انه لاحماية من هذا الوباء الا بالتزام بتعلمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة، ولن يكون المتغير (دلتا) هو الاخير، ولن يتوقف الوباء فجأة او يتحول الى سلالة (لقاحية) كما يشيع البعض، وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت، بدون اللقاح انت (عاري) أمام أسوء متغير عرفته مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم".

ودعا الموسوي في الختام "الجميع للتسارع باخذ اللقاح فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى".

وأثار متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتشف لأول مرة في الهند، المخاوف من قابلية انتقاله بشكل أوسع.

وحث خبراء على تحديث القائمة الرسمية للأعراض المرتبطة بمتغير دلتا الجديد، حيث أفادت تقارير بأن الأعراض الأكثر شيوعا المبلغ عنها، هي: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ويوضح موقع NHS الإلكتروني حاليا أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

•ارتفاع درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

•سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

•فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك، يبدو أن هذا يتناقض مع الأعراض الجديدة الأكثر شيوعا في متغير دلتا.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يرأس دراسة Zoe Covid Symptom، مؤخرا إن الأعراض الرئيسية الثلاثة قد تكون أقل شيوعا الآن.

وأوضح: "منذ بداية مايو، كنا نبحث في أهم الأعراض لدى مستخدمي التطبيق - وهي ليست كما كانت.



يبدو أن هذا المتغيّر يعمل بشكل مختلف قليلا".

وتستند نتائج دراسة Zoe Covid Symptom إلى آلاف المستخدمين الذين قدّموا أعراضهم.

وتظهر البيانات من التطبيق، أن السعال المستمر والحمى - الأعراض الكلاسيكية - أقل شيوعا مما كانت عليه من قبل.

ويبدو أن فقدان الشم وضيق التنفس يقعان في أسفل القائمة الآن، ما يشير إلى أن الأعراض كما سُجّلت سابقا تتغير مع المتغيرات المتطورة للفيروس.

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