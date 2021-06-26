سباق عمادة لاعبي العالم.. رونالدو أكبر تهديد للكويتي المطوع

2021/06/26 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الكويتي، بدر المطوع، يعي عند

انطلاق مسيرته في كرة القدم، أن تاريخ 25

يونيو 2021 سيحمله إلى التربع على عرش

العالم كرويا، ليكون أكثر اللاعبين

خوضا للمباريات على الصعيد الدولي.

وخلال المباراة أما

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