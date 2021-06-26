2021/06/26 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم

السبت، من متغير "دلتا" لجائحة كورونا،

وفيما نبهت إلى أن الاسرة في المستشفيات

قاربت على الوصول لسعتها القصوى، شددت

على اخذ اللقاحات.

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