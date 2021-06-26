تونس: على ماذا يعارض معارضو الانقلاب على الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل ؟ - بشير الحامدي

2021/06/26 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي لن نظيف كثيرا لما قلناه سابقا حول طبيعة القيادة التي على رأس نقابة الاتحاد العام التونسي ولا حول طبيعة المنظمة نفسها وما أصبحت عليه.



لقد فصلنا القول في ذلك كثيرا طيلة العشر سنوات الأخيرة وحتى قبل 17 ديسمبر 2010 بأعوام.



ولكن ما هو جدير بالمناقشة اليوم هو موقف «المعارضة النقابية» إن صحت تسميتها بالمعارضة مما نشهده من انقلاب على الفصل 20 للنظام الداخلي للاتحاد الشغل(1) واستمرار المكتب البيروقراطي الم ......





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