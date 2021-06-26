2021/06/26 | 17:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

السبت 26 يونيو 2021 | 05:25 مساءً

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اللجنة الأمنية العليا في نينوى توضح بشأن "أصحاب المسدسات"

أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة نينوى، السبت، توجيها إلى الأجهزة الأمنية، بالقبض على من يحمل السلاح بشكل علني من الأجهزة الأمنية، أثناء تنفيذ واجبات بالزي المدني.



وقال رئيس اللجنة محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان "إلى كافة الأجهزة الأمنية..



لوحظ انتشار ظاهرة حمل الأسلحة وخاصة المسدسات على الملابس المدنية وهي ظاهرة مرفوضة رفضا قاطعا، وتدل على التخلف والاستهتار من قبل الجهلاء".



وأضاف، "على الأجهزة الأمنية كافة إلقاء القبض على كل من يقوم بهذه الممارسة، كما أننا سبق وأن بلغنا الأجهزة الأمنية أن تبلغ افرادها الذين يستلزم واجبهم ارتداء الملابس المدنية بعدم حمل المسدسات بشكل ظاهر للعيان وعلى الأجهزة الأمنية تفعيل دور المفارز المشتركة لالقاء القبض على المخالفين".

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