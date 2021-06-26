صحة الرصافة تعلن مناطق الإصابات الجديدة بكورونا

2021/06/26 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021): إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:".

439 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بلديات الاول 73 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 44حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 58حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد الجديدة 75 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 28 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 72حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 47 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 23 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19حالة خلال الرصد الوبائي

103 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

15حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

12 حالة في البلديات

13 حالة في منطقة بغداد الجديدة

6 حالات في النهروان

7 حالات في الاعظمية

10 حالات في الشعب

8 حالات في شارع الكرادة

4 حالات في الحسينية

4 حالات في الأمين

4 حالات في الزعفرانية

4 حالات في بوب الشام

حالتان في كل من المناطق التالية: الطالبية /الضباط /السيدية /الغدير / ابو دشير /الزوية /الكاظمية /ام الكبر والغزلان.

وأشارت إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 174500، توفي منهم 1772، ومتبقي قيد العلاج 4035".

وذكرت الدائرة، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 424 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضافت، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

111 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

33 حالة شفاء في بغداد الجديدة

37 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

34 حالة شفاء في الاعظمية

37حالة شفاء في منطقة الشعب

39 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

49 حالة شفاء في منطقة البلديات

44 حالة شفاء في منطقة النهروان

40 حالة شفاء في منطقة المدائن

وأفادت الدائرة أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 168693حالة شفاء".

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