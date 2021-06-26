زين العراق تحصد جائزتين دوليتين: حملة الجيل الرابع والتحول الرقمي

2021/06/26 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة زين العراق للاتصالات، السبت، حصولها على جائزة أفضل حملة تسويقية عن حملة إطلاق شبكة الجيل الرابع، وجائزة أفضل شركة اتصالات ابتكاراً في مجال التحول الرقمي عن خدمة الاتصالات الرقمية "oodi".

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وقالت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، إنه "تتويجاً لموقعها الرائد كمشغل الاتصالات الاكبر في العراق، حصدت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط، جائزتين من جوائز التمويل الدولية 2021 لمساهماتها وإنجازاتها الرقمية من خلال إطلاق ونشر خدمات الجيل الرابع وتوفير الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم بتحقيق التحوّل الرقمي.



وفازت زين العراق بجائزة (أفضل حملة تسويقية) عن حملة إطلاق خدمات شبكة الجيل الرابع، إلى جانب جائزة (أفضل شركة اتصالات ابتكاراً في مجال التحول الرقمي) في العراق عن خدمة الاتصالات الرقمية (oodi)".

وتابع البيان، "وتشكّل الجائزتان دلالة واضحة على الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها زين العراق لتحقيق التحول الرقمي في العراق، فضلاً عن استمرارية عروضها ومبادراتها ومشاريعها المتميزة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العراقيين الدائمة التغير وتحقيق طموحاتهم.



وتحرص زين العراق على تقديم خدمات تتجاوز توقعات المستخدمين، من خلال اعتماد ودعم الابتكار في كافة المجالات بغية المساهمة الفعالة في تطوير العراق وتمكين المجتمع بمختلف أطيافه".

وقال الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد، وفق البيان، إنه "يسعدنا الفوز بهاتين الجائزتين من إنترناشونال فايننس الدولية 2021 المرموقة، الأمر الذي يؤكد مجدداً على موقعنا ودورنا الريادي في قطاع الاتصالات"، مضيفاً، "لقد حقق إطلاقنا لخدمات الجيل الرابع نجاحاً واسع النطاق، وسنواصل الوفاء بوعدنا من خلال تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال على مستوى كافة المحافظات العراقية إلى جانب الاستمرار بتقديم تجربة عملاء مميزة وفريدة، كما نجحت زين العراق في سعيها المستمر نحو الابتكار ضمن مسيرة التحول الرقمي بإطلاقها خدمة الاتصالات الرقمية (oodi)، ونتطلع إلى مواصلة العمل لتقديم أفضل وأحدث تقنيات وخدمات الاتصالات للعراقيين، والمساهمة في بناء غد أفضل لجيل الشباب ومواكبة احتياجاتهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".

وأشار البيان إلى أنه "وتحرص إنترناشونال فايننس الدولية 2021، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المتعامل مع القطاع الخاص، من خلال الجوائز التي يتم منحها سنوياً إلى تكريم الابتكار والريادة وقصص النجاح على نطاقٍ دولي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في البنية التحتية للأعمال المعاصرة".

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