2021/06/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الدفاع بشأن موعد التقديم للدورة 112 الكلية العسكرية

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