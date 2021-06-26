الشاي الأخضر.. فوائد متعددة لا تخلو من المخاطر

2021/06/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يعد الشاي الأخضر من أهم المشروبات الطبيعية المفيدة، ويمكن أن يساعد على تعزيز الصحة في حال تناول كوب منه بشكل يومي، ومن المعروف عن الشاي الأخضر فوائده الصحية العديدة للجسم، وذلك بفضل محتواه الكبير من مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف أعضاء الجسم المختلفة وتخلصه من السموم، وبالتالي تقيه من أمراض عديدة، وفق ما ذكر موقع «ويب طب» الصحي.

وإليك فوائد تناول الشاي الأخضر يوميًا وأضراره المحتملة:

1.



زيادة معدل حرق الدهون

قد يساهم الشاي الأخضر في زيادة الأيض وكذلك تعزيز الحرق في الجسم على المدى القصير، وبالتالي فإن الانتظام على تناوله قد يعزز خسارة الوزن الزائد بشكل أسرع والتخلص من الدهون المزعجة، وخاصةً في منطقة البطن.

ولكن لا تزال هناك حاجة لإجراء مزيد من البحث، والجدير بالتنويه أنه يفضل تناول الشاي الأخضر بدون إضافة السكر؛ لأنه يسبب زيادة الوزن ويعيق حرق الدهون، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

2.



الوقاية من نزلات البرد

بفضل النسبة المرتفعة من مضادات الأكسدة المتوفرة في الشاي الأخصر فإنه يساعد على تعزيز وظائف الجهاز المناعي في محاربة العدوى التي تهاجم الجسم والأمراض التي تسببها.

وبالتالي فإن تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا وخاصةً خلال موسم الشتاء سوف يقي من نزلات البرد والإنفلونزا.

3.



الشعور باليقظة

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يساعد في الشعور باليقظة وزيادة الانتباه، كما أنه يساعد في تحسين الحالة المزاجية.

ويتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة قليلة من الكافيين على عكس المشروبات الأخرى التي يمكن أن تضر بالصحة، وهذا يعني الحصول على فوائد الكافيين وتجنب أضراره.

وينصح بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا في الصباح للتخلص من النعاس قبل الذهاب إلى العمل بدلًا من تناول القهوة، ويفضل إضافة ملعقة من العسل الأبيض إلى كوب الشاي الأخضر لمزيد من الفائدة.

4.



تقليل فرص الإصابة بالسرطان

هناك ارتباط وثيق بين الإجهاد التأكسدي وتطور السرطانات، وبالتالي فإن تناول الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان.

وينطبق ذلك على مختلف أنواع السرطانات، وخاصةً سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون والمستقيم.

5.



حماية الدماغ من الشيخوخة

يساعد تناول الشاي الأخضر في الوقاية من شيخوخة الدماغ، ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف ومرض باركنسون؛ وذلك لأنه يعزز وظائف الدماغ.

حيث يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكاتيشين (Catechin) التي قد تقي الخلايا العصبية من التلف وتعزز صحتها حتى مع تقدم العمر.

6.



الوقاية من مرض السكري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، والذي يحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم الناجم عن مقاومة الإنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الإنسولين.

لذا من فوائد تناول الشاي الأخضر يوميًا أنه يمكن أن تتحسن حساسية الخلايا للإنسولين، وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم ويقل خطر الإصابة بالسكري.

7.



تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، ويمكن الوقاية منها عن طريق تناول الشاي الأخضر يوميًا.

حيث تساعد مضادات الأكسدة على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار الذي يسبب أمراض القلب، وحماية جزيئات الكوليسترول الضار من الأكسدة، مما قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب والاوعية الدموية.

8.



الوقاية من الأمراض المختلفة

مع كل فوائد تناول الشاي الأخضر يوميًا السابقة التي تعود على الجسم فسوف يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الجسم.

أضرار تناول الشاي الأخضر يوميًا

بالرغم من فوائد تناول الشاي الأخضر يوميًا، لكن يجب توضيح المخاطر والمحاذير الآتية:

• يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من الكافيين من الأرق، والقلق، والتهيج، والغثيان، واضطراب المعدة.

• يجب أن يشرب أولئك الذين يتناولون مميعات الدم، مثل: الوارفارين الشاي الأخضر بحذر، بسبب محتواه من فيتامين ك.

• يوصى بتجنب تناول الشاي الأخضر مع الأسبرين؛ لأن كلاهما يقلل من فعالية تخثر الصفائح الدموية.

• يمكن أن يزيد تناول الشاي الأخضر مع المنبهات الأخرى، من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

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